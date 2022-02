Les vendanges pour tous Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Indre-et-Loire

Les vendanges pour tous Chinon, 1 septembre 2022, Chinon. Les vendanges pour tous Chinon

2022-09-01 – 2022-10-31

Chinon Indre-et-Loire Chinon 15 28 EUR Le principe ? Venez vous plonger au coeur de la Famille Couly, pendant une journée complète de vendanges, où bonne humeur, repas et visite font le bonheur de tous ! Quand ?

Un samedi entre le 15 septembre et le 15 octobre, tous les ans !

Date précise à confirmer. Le principe ? Venez vous plonger au coeur de la Famille Couly, pendant une journée complète de vendanges, où bonne humeur, repas et visite font le bonheur de tous !

Date précise à confirmer. vincent@pb-couly.com +33 7 66 19 35 76 https://pb-couly.com/nos-evenements/ Le principe ? Venez vous plonger au coeur de la Famille Couly, pendant une journée complète de vendanges, où bonne humeur, repas et visite font le bonheur de tous ! Quand ?

Un samedi entre le 15 septembre et le 15 octobre, tous les ans !

Date précise à confirmer. CHANEL KHOEL

Chinon

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chinon, Indre-et-Loire Autres Lieu Chinon Adresse Ville Chinon lieuville Chinon Departement Indre-et-Loire

Chinon Chinon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chinon/

Les vendanges pour tous Chinon 2022-09-01 was last modified: by Les vendanges pour tous Chinon Chinon 1 septembre 2022 Chinon Indre-et-Loire

Chinon Indre-et-Loire