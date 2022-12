Les Vendanges du 7ème Art 8ème édition Pauillac, 11 juillet 2023, Pauillac Pauillac.

Les Vendanges du 7ème Art 8ème édition

12 quai Antoine Ferchaud Cinéma l’Eden Pauillac Gironde Cinéma l’Eden 12 quai Antoine Ferchaud

2023-07-11 – 2023-07-16

Cinéma l’Eden 12 quai Antoine Ferchaud

Pauillac

Gironde

Pauillac

Le Festival International du Film en Médoc vous convie, pour sa 8ème édition, au cinéma l’Eden à Pauillac.

Le festival dédié à l’art cinématographique et littéraire s’enracine dans notre magnifique Médoc, encore et toujours ouvert à tous.

Rencontres, ateliers et projection en plein air… Venez nombreux !

Programme à venir.

Le Festival International du Film en Médoc vous convie, pour sa 8ème édition, au cinéma l’Eden à Pauillac.

Le festival dédié à l’art cinématographique et littéraire s’enracine dans notre magnifique Médoc, encore et toujours ouvert à tous.

Rencontres, ateliers et projection en plein air… Venez nombreux !

Programme à venir.

+33 5 56 59 23 99 Mairie de Pauillac

Vendanges du 7ème art

Cinéma l’Eden 12 quai Antoine Ferchaud Pauillac

dernière mise à jour : 2022-11-25 par