Les vendanges d’Antan au pigeonnier Jean de Blanc à Saint Astier de Duras Duras, 22 septembre 2021, Duras. Les vendanges d’Antan au pigeonnier Jean de Blanc à Saint Astier de Duras 2021-09-22 11:00:00 – 2021-09-22

Duras Lot-et-Garonne Retrouvez nous mercredi 22 septembre à 11h à Saint Astier de Duras pour les vendanges d’antan qui ouvriront officiellement les vendanges 2021 avec le maréchalat des Côtes de Duras. Les professionnels seront présents pour partager cette journée. Intronisation de personnalités. Vendanges à la main, pressage à l’ancienne, dégustation du 1er jus et buffet.

Sous réserve de l'actualité sanitaire.

