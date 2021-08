Cœur de Causse Cœur de Causse Cœur de Causse, Lot Les Vélos Gourmands de la forêt de la Braunhie à la Légende de Saint-Namphaise Cœur de Causse Cœur de Causse Catégories d’évènement: Cœur de Causse

Cœur de Causse Lot Cœur de Causse 25 EUR 25 Au départ de l’office de tourisme à Labastide‐Murat, vous rejoindrez le village de Caniac-du-Causse pour écouter la légende de Saint-Namphaise, personnage emblématique de ce bout de pays. Vous continuerez votre votre voyage en rejoignant un Espace Naturel Sensible, la forêt de la Braunhie où une halte gourmande vous sera proposée : dégustation de produits locaux autour d’un apéritif.

Pass sanitaire obligatoire. Retour prévu vers 18h30 à l’office de tourisme.

Cette activité a reçu le soutien du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.

La balade est limitée à 15 participants, l’inscription est obligatoire. Pour la pratique du vélo électrique, les enfants sont bienvenus à partir de 14 ans et doivent mesurer au minimum 1m50. Les vélos gourmands de l’Office de tourisme du Causse de Labastide‐Murat.

