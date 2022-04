Les vélos de la Baie sur la Côte de Granit Rose Trégastel, 26 avril 2022, Trégastel.

Les vélos de la Baie sur la Côte de Granit Rose Trégastel

2022-04-26 14:30:00 – 2022-04-26 18:00:00

Trégastel Côtes d’Armor

Partout les chaos de granite rose aux formes extravagantes sculptées depuis des millénaires signent ce paysage grandiose. Terre de contraste et d’authenticité, vous découvrirez en compagnie de Yann, enfant du Trégor et cycliste aguerri, les petits ports pittoresques et des lieux chargés d’histoire, paradis des oiseaux et des randonneurs.*

Tout public à partir de 1,50 m . Casque et vélos fournis.

Apéritif en fin de sortie avec des produits locaux.

