Les Vélos de la Baie Journée des Loisirs Trégastel, dimanche 7 avril 2024.

Une façon originale de découvrir notre région du Trégor à vélo à assistance électrique (ou pas), en location.

A votre disposition VAE, VTC et VTT enfants, remorque, suiveur, paniers et sacoches, porte-bébés.

Un vélo loué = location du 2ème vélo offerte* (*sur le tarif le plus bas) avec le mot de passe JDL2024

Ce dimanche 7 avril, pour la 5ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2024 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à la Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne contact@lesvelosdelabaie.bzh

