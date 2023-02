Les Vélos de la Baie – Journée des Loisirs Pleumeur-Bodou Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-04-09 09:30:00 – 2023-04-09 19:00:00 Pleumeur-Bodou

Cotes-d’Armor Une façon originale de découvrir notre région du Trégor à vélo à assistance électrique (ou pas), en location.

A votre disposition : VAE, VTC et VTT enfants, remorque, suiveur, paniers et sacoches, porte-bébés. Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE LOCATION DE VÉLO ACHETÉE = UNE LOCATION DE VÉLO OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr contact@lesvelosdelabaie.bzh +33 6 18 43 61 08 https://www.lesvelosdelabaie.bzh/ Pleumeur-Bodou

