2023-04-01 16:00:00 – 2023-06-30

Moselle Dieuze Partez à la découverte du Pays du Sel en vélorail !

12km Aller-retour en pleine nature.

Le départ se situe dans l’enceinte de l’ancienne Gare de Dieuze.

Le parcours traverse ce site ferroviaire, tout à côté de l’ancien site industriel des Salines. Le paysage devient bucolique, à travers les champs au fond de la vallée du Spin. La fin du parcours se trouve aux portes Vergaville. Ne quittez pas le village sans faire un tour à la fromagerie de l’Abbaye de Vergaville !

Sur réservation. contact@lesvelorailsdugrandest.fr +33 7 66 49 29 09 https://lesvelorailsdugrandest.fr/ Hors_frontière_ot_saulnois

