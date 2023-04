OUVERTURE DU MARAIS COMMUNAL Route des huttes Poiré-sur-Velluire, 22 avril 2023, Les Velluire-sur-Vendée.

Venez assister à la mise à l’herbe des animaux pour leur saison de paturage..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

Route des huttes Poiré-sur-Velluire

Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire



Come and watch the animals being put out to pasture for their grazing season.

Venga a ver cómo se saca a pastar a los animales.

Seien Sie dabei, wenn die Tiere für ihre Weidesaison auf die Weide gebracht werden.

