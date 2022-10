Les veilleurs de Capdenac , une création de WLDN / Joanne Leighton Capdenac, 5 juin 2022, Capdenac.

Les veilleurs de Capdenac , une création de WLDN / Joanne Leighton

sur les remparts Capdenac Lot

2022-06-05 05:00:00 – 2022-06-05 09:00:00

Capdenac

Lot

Capdenac

Projet porté par Derrière Le Hublot avec le soutien spécifique de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), le Département du Lot, la commune de Capdenac-le-Haut, l’Office Nationale de Diffusion Artistique (Onda), le réseau En rue libre, les agences départementales Lot Arts Vivants et Aveyron Culture – mission départementale, l’entreprise Capraro.

Réservez votre jour et heure de veille sur : www.lesveilleursdecapdenac.fr

Derrière Le Hublot présente Les Veilleurs de Capdenac, une création de WLDN / Joanne Leighton avec une installation architecturale conçue par Benjamin Tovo.

Pendant 365 jours, une personne chaque matin et une personne chaque soir sont invitées à veiller Capdenac, son monde et ses paysages. Une heure au lever et une heure au coucher du soleil depuis un objet-abri dessiné par Benjamin Tovo sur les remparts de Capdenac-le-Haut.

Entre expérience intime et œuvre collective, la performance des Veilleurs de Capdenac tisse une chaîne symbolique, jour après jour, entre les Veilleurs et les habitant·es du territoire. C’est l’histoire d’un regard, d’une attention, d’une relation…

Vous aussi, rejoignez cette aventure artistique exceptionnelle et faites partie des 730 veilleurs et veilleuses. Offrez-vous cette échappée, et profitez d’une petite heure exquise hors du quotidien et proche des nuages.

Performance chorégraphique, poétique et participative.

+33 5 65 64 70 07

Kristof Guez

Capdenac

dernière mise à jour : 2022-10-13 par