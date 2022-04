Les veilleurs de Capdenac ! de Joanne Leighton Capdenac, 5 juin 2022, Capdenac.

Invitation : Rencontre publique

Derrière Le Hublot et la Mairie de Capdenac-le-Haut vous invitent fin avril à une rencontre autour du projet Les Veilleurs de Capdenac, en présence de la chorégraphe Joanne Leighton. Ce sera aussi l’occasion de célébrer l’ouverture des inscriptions sur le site internet dédié au projet autour d’un verre de l’amitié. Rejoignez-nous pour en apprendre plus sur ce projet (et pourquoi pas réserver d’ores et déjà votre heure de veille !)

Réservez votre jour et heure de veille (à partir du 29 avril) sur :

www.lesveilleursdecapdenac.fr

Depuis plusieurs mois, nous préparons une belle aventure d’une durée exceptionnelle d’1 an… c’est avec joie que nous vous la dévoilons aujourd’hui !

Pendant 365 jours, une personne chaque matin et une personne chaque soir sont invitées à veiller Capdenac, son monde et ses paysages. Une heure au lever et une heure au coucher du soleil depuis un objet-abri dessiné par Benjamin Tovo sur les remparts de Capdenac-le-Haut.

Entre expérience intime et œuvre collective, la performance des Veilleurs de Capdenac tisse une chaîne symbolique, jour après jour, entre les Veilleurs et les habitant·es du territoire. C’est l’histoire d’un regard, d’une attention, d’une relation…

Vous aussi, rejoignez cette aventure artistique exceptionnelle et faites partie des 730 veilleurs et veilleuses. Offrez-vous cette échappée, et profitez d’une petite heure exquise hors du quotidien et proche des nuages.

accueil@derrierelehublot.fr +33 5 65 64 70 07

Capdenac

