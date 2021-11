Ungersheim Ungersheim Haut-Rhin, Ungersheim Les veillées spectacle Ungersheim Ungersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2021-12-04 – 2021-12-18

Les veillées spectacle
2021-12-04 – 2021-12-18
Ungersheim, Haut-Rhin

À la tombée de la nuit, le « Wihnachtsmann », personnage emblématique en Alsace qui incarne Noël et sa magie, vous donne rendez-vous pour une balade féérique au cœur du village de l'Ecomusée d'Alsace à la rencontre des habitants… Au programme : belles histoires, douces musiques, chants et ambiances de Noël.

+33 3 89 74 44 74

