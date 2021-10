Ungersheim Ecomusée d'Alsace Haut-Rhin, Ungersheim Les veillées spectacle Ecomusée d’Alsace Ungersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

du samedi 27 novembre au dimanche 26 décembre à Ecomusée d’Alsace

A la tombée de la nuit, le « Wihnachtsmann », personnage emblématique en Alsace qui incarne Noël et sa magie, vous donne rendez-vous pour une balade féérique au cœur du village à la rencontre des habitants… Au programme : belles histoires, douces musiques, chants et ambiances de Noël.

Adulte (18 ans et +) 15€ | Enfant (4 – 17 ans) 10€ |Enfant (- 4 ans) gratuit Cet événement est compris dans le tarif d’entrée du musée

9 soirées enchantées au cœur d’un village traditionnel alsacien ! Ecomusée d’Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim Chemin du Grosswald Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T16:00:00 2021-11-27T17:00:00;2021-12-04T16:00:00 2021-12-04T17:00:00;2021-12-11T16:00:00 2021-12-11T17:00:00;2021-12-18T16:00:00 2021-12-18T17:00:00;2021-12-21T16:00:00 2021-12-21T17:00:00;2021-12-22T16:00:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-23T16:00:00 2021-12-23T17:00:00;2021-12-25T16:00:00 2021-12-25T17:00:00;2021-12-26T16:00:00 2021-12-26T17:00:00

