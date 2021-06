Les veillées Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Dijon.

Les veillées

le samedi 3 juillet à Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin

Témoins du patrimoine régional, les veillées réunissaient famille et amis, petits et grands, jeunes et moins jeunes autour de la cheminée. Les longues veillées d’hiver étaient l’occasion d’échanger, de réaliser ensemble des travaux d’aiguilles, de raconter des contes ou des histoires extraordinaires.

Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:15:00 2021-07-03T20:45:00;2021-07-03T22:15:00 2021-07-03T22:45:00