Les Veillées des Côtes du Nord, 22 juin 2023, Tréméven .

Les Veillées des Côtes du Nord

Ancienne école Tréméven Cotes-d’Armor

2023-06-22 20:15:00 – 2023-06-22 22:30:00

Tréméven

Cotes-d’Armor

Les Veillées des Côtes du Nord font référence aux veillées d’antan, avant la télévision. Elles sont un partage entre nous, tous les participants, paysans, ouvriers, enseignants, retraités, musiciens – professionnels ou non – conteurs, blagueurs et autres “coutumiers du fait”, des bords du Leff, du Goëlo… et d’ailleurs aussi, bien entendu. Nos “Veillées des Côtes du Nord” expriment une certaine forme de résistance, de politique sans colorant, de culture sans intervention, supérieure ou institutionnelle, sans aucune autre richesse collective que la nôtre, avec les chants de nos campagnes, les musiques du Pays et les mots de nos proches voisins et “Frères-la-côte”*. Elles sont surtout le travail de chacun ! Nous valorisons notre vallée, notre terroir. Nous soutenons nos bistrots malmenés – derniers endroits de rencontres et de culture populaire – car, à l’inverse de manifestations périodiques et éphémères, leur “festival” est permanent. Nous saluons au passage le “Siam” à Tréméven… “Les Veillées des Côtes du Nord” ne sont pas une marque déposée. Elles sont la propriété de tous… mais concertons-nous pour toute initiative autour d’elles. Veillée chaque 22 du mois à 20h15 !

veillees22.tremeven@orange.fr http://lesveilleesdescotesdunord.over-blog.com/

