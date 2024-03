Les veillées d’Availles Ritournelle Chizé, dimanche 21 juillet 2024.

Les veillées d’Availles Ritournelle Chizé Deux-Sèvres

Les Veillées d’Availles Ritournelle

Dimanche 21 juillet à 18h à Availles sur Chizé

Par la Compagnie Sur quel pied danser

Spectacle de danse théâtralisée, poétique et musicale, de et par Eric Proud et Mylène Audoin.

Entrée et participation libre

veillesdavailles@laposte.net

Les Veillées d’Availles Ritournelle

Dimanche 21 juillet à 18h à Availles sur Chizé

Par la Compagnie Sur quel pied danser

Ritournelle est seule, seulement seule. Comme chaque soir, elle rentre chez elle et prépare, se prépare à accueillir celui qui n’arrive toujours pas…

Spectacle de danse théâtralisée, poétique et musicale, de et par Eric Proud et Mylène Audoin.

Entrée et participation libre

Renseignements veillesdavailles@laposte.net EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 18:00:00

fin : 2024-07-21

Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine veilleesdavailles@laposte.net

L’événement Les veillées d’Availles Ritournelle Chizé a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Pays Mellois