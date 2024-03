Les veillées d’Availles Peaux Chizé, samedi 15 juin 2024.

Les Veillées d’Availles Peaux Concert

Samedi 15 juin à 20h30 à Availles sur Chizé

Anaïs Renaudie et Simon Girard mettent en musique des poèmes que Peaux aime Thomas Vinaud, Jenny Dahan, Paul Eluard, Léo Ferré, et des écrits de leur cru.

Guitare électrique, un peu d’électronique, la musique trace le chemin pour un chant à deux voix, posé, épidermique. Peaux vous propose un regard envoûté et contemplatif, drôle aussi, émerveillé par la vie !

Entrée et participation libre

Renseignements veillesdavailles@laposte.net EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 20:30:00

fin : 2024-06-15

Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine veilleesdavailles@laposte.net

