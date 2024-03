Les veillées d’Availles Norouz Chizé, dimanche 24 mars 2024.

Les veillées d’Availles Norouz Chizé Deux-Sèvres

Les Veillées d’Availles Norouz ou le printemps persan

Dimanche 24 mars à partir de 15h30 salle des fêtes de Chizé

On fête le retour de la lumière, le printemps, dans un voyage poétique en culture persane.

16h Pas si Fou pas si sage Nasreddine Hodja !

Par la compagnie Maison Persane

De et par Daphnélia Mortazavi (marionnettes) et Fardin Mortazavi (musique)

Une journée bien remplie dans la vie de Nasreddine et sa femme Zybâ…

17h Goûter persan

17h30 La légende de Nokhodi

De et par Farzaneh Valaï Compganie le Tapis Volant

La jeune, belle, intelligente et vaillante Nokhodi se morfond d’ennui dans sa vie trop contrainte… et voilà qu’elle se lance dans l’aventure insensée de vaincre le démon qui étouffe la lumière et empêche le printemps !

Expo de masques et marionnettes

Entrée et participation libre

Renseignements veillesdavailles@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:30:00

fin : 2024-03-24

Salle des fêtes

Salle des fêtes
Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine veilleesdavailles@laposte.net

