Les veillées d’Availles Les Gestes du Bois Chizé, dimanche 2 juin 2024.

Les Veillées d’Availles Les Gestes du Bois

Dimanche 2 juin de 11h à 18h à Availles sur Chizé

Un beau dimanche dédicacé à « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono

Des expos art et artisanat, brocante et bricolage

Des ateliers initiation à la sculpture, par Gilles Laroche, vannerie, peinture sur bois

Photos, livres et propos naturalistes par les assos Arbres et l’Apieee

Food-truck buvette

15h Chorale des Genêts

16h Course de courges sur la rivière Le Beth

17h Spectacle « Trio des Mômes » Trio vocal et instrumental à tendance burlesque

Des sons qui résonnent et vous enveloppent, puis trois personnages émergent entre ordinaire et extraordinaire. Elles jouent de leurs voix, de leurs corps, de leurs instruments, elles jouent avec la poésie de l’enfance, son humour, sa petite folie.

Entrée et participation libre

Renseignements veillesdavailles@laposte.net

Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

