Bitche Moselle Bitche

Les veillées d’automne à la citadelle de Bitche.

Festivités les 30 et 31 octobre avec au programme :

Un village d’automne et marché artisanal de saison.

C’est dans l’enceinte basse de la citadelle qu’apparaîtra un chaleureux village d’automne avec ses décors typiques et son marché. Il sera animé par ses échoppes et ses comptoirs où vous pourrez vous doter de spécialités de la saison.

Restauration et boissons seront assurés par les services de la citadelle au sein du marché d’automne.

Un spectacle féerique et pyrique :

– La caravane des diablotins

Les diablotins sont des êtres rebelles et diaboliques. Ils recherchent la complicité avec les enfants et aiment inquiéter les plus grands ! A la fois troublants et fascinants, les diablotins envahissent les lieux pour diaboliser la foule. A l’affût de la moindre espièglerie, ils se déhanchent sur des rythmes des plus démoniaques. Sous un vacarme de percussions, les diablesses exécutent de véritables rituels de danses tribales et d’acrobaties. Pour clore leurs performances, les diablotins affrontent la nuit avec bâtons enflammés, diabolo de feu, balles luminescentes et artifices…

Un spectacle de la Compagnie Soukha alliant diverses disciplines artistiques et performances de feu, dans un univers fantastique et féerique !

Séances spectacle à 19h, 20h30 et 22h samedi et dimanche.

– Spectacle de danse en première partie : l’Ecole de danse du Pays de Bitche proposera quelques chorégraphies originales inspirées du thème d’Halloween en première partie du spectacle féérique.

Accès au marché d’automne gratuit. Spectacle féérique payant, sur réservation en ligne.

Accès avec pass sanitaire.

citadelle.bitche@orange.fr +33 3 87 96 18 82 http://www.citadelle-bitche.com/

Citadelle de Bitche

