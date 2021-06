Allonnes Allonnes Allonnes, Sarthe LES VEILLÉES #13 Allonnes Allonnes Catégories d’évènement: Allonnes

Sarthe

LES VEILLÉES #13 Allonnes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Allonnes. LES VEILLÉES #13 2021-07-03 – 2021-07-03

Allonnes Sarthe Allonnes Concerts et spectacles en plein air, tous les samedis de juillet dans les quartiers d’Allonnes. +33 2 43 80 40 08 https://www.theatredechaoue.fr/les-veill%C3%A9es-d-%C3%A9t%C3%A9/ Concerts et spectacles en plein air, tous les samedis de juillet dans les quartiers d’Allonnes. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allonnes, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Allonnes Adresse Ville Allonnes lieuville 47.96857#0.15437