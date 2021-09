Meudon Maison de la nature et de l'arbre Hauts-de-Seine, Meudon Les végétaux, remarquables d’adaptation aux changements climatiques Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le mercredi 22 septembre à Maison de la nature et de l’arbre

Atelier gratuit pour la famille. _Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable._ **Obligation pour les adultes de présenter un pass sanitaire valide.** **Plus d’infos sur** [la page Maison de la Nature et de l’Arbre](https://www.seineouest.fr/mdna-programme-2021-2022)

Atelier sur inscription au numéro d’appel gratuit (nombre de places limité)

Malgré leur immobilité, les végétaux évoluent et s’adaptent aux caprices de leur environnement et du climat. Arts du mime et théâtral au programme ! Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T15:00:00;2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T16:00:00;2021-09-22T16:00:00 2021-09-22T17:00:00;2021-09-22T17:00:00 2021-09-22T18:00:00

