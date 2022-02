les vedettes Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

les vedettes Cinéma d'Erquy, le samedi 5 mars 2022

Cinéma d'Erquy, le samedi 5 mars à 20:30

Duree : 1h 41min Réalisateur : Jonathan Barré Interprètes : Grégoire Ludig, David Marsais, Julien Pestel, Damien Gillard, Gaëlle Lebert Synopsis : Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d’utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non ça ne sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont plein de ressources… comédie Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

