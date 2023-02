LES VAURIENS DE LA GALAXIE PRODUCTION LE CRI DU CHARBON ESPACE CULTUREL GEORGE SAND ST QUENTIN FALLAVIER Catégories d’Évènement: Isère

LES VAURIENS DE LA GALAXIE PRODUCTION LE CRI DU CHARBON

ESPACE CULTUREL GEORGE SAND, 12 avril 2023, ST QUENTIN FALLAVIER.

2023-04-12 à 14:30. Tarif : 7.0 euros.

Attention au départ, la planète est en détresse ! Mais une solution existe peu-etre au fin fond de la galaxie.. Le gouvernement mondial fait appel aux braves astronautes Bernard et son assistant Android Jordan, pour aller à la rencontre de nouvelles planètes… Sur un fond de musique rap, Slam , Hip-hop, les vauriens de la galaxie nous emportent à la source de notre conscience environnementale. Rendez-vous à l'embarquement , le vaisseau « CORE-IN » vous attend…

ESPACE CULTUREL GEORGE SAND
ST QUENTIN FALLAVIER
100 rue des Marronniers
Isere

