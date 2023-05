Sorties nature: Les dames ailées de la nuit Place de l’église, 28 juillet 2023, Les Vastres.

Venez à la rencontre des chauve-souris le temps d’une soirée et percez le mystère qui les entoure.

Avec une animatrice de l’association Chauve-souris Auvergne.

Prévoir une lampe torche..

2023-07-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-28 . .

Place de l’église

Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet the bats during an evening and discover the mystery that surrounds them.

With an animator of the association Chauve-souris Auvergne.

Bring a flashlight.

Venga a conocer a los murciélagos durante una velada y descubra el misterio que los rodea.

Con un guía de la asociación Chauve-souris Auvergne.

Traiga una linterna.

Begegnen Sie den Fledermäusen einen Abend lang und lüften Sie das Geheimnis, das sie umgibt.

Mit einer Betreuerin des Vereins Chauve-souris Auvergne.

Taschenlampe mitbringen.

Mise à jour le 2023-05-13 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal