Sorties nature: Oiseaux des milieux agricoles Place de l’église, 10 juillet 2023, Les Vastres.

Balade nature au départ du village des Vastres pour découvrir les oiseaux menacés des milieux agricoles..

2023-07-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-10 . .

Place de l’église

Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Nature walk from the village of Les Vastres to discover the endangered birds of the agricultural environment.

Paseo por la naturaleza desde el pueblo de Les Vastres para descubrir las aves amenazadas del entorno agrícola.

Naturwanderung vom Dorf Vastres aus, um die bedrohten Vögel der landwirtschaftlichen Umgebung zu entdecken.

