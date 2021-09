Rezé Auditorium (L') - Rezé Loire-Atlantique, Nantes Les Variations Goldberg – Duo Mélisande – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 15 € / 21 € BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Musique baroque.Les guitaristes Nicolas Lestoquoy et Sébastien Llinares proposent une sublime adaptation pour deux guitares des célèbres Variations Goldberg, chef d’œuvre composé pour clavecin par Jean-Sébastien Bach.Durée : 1h Dans le cadre de Baroque en Scène Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé 02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/

