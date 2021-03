Aoste Église Saint-Laurent Aoste Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd’hui Église Saint-Laurent Aoste Catégorie d’évènement: Aoste

Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd’hui Église Saint-Laurent, 12 mars 2021-12 mars 2021, Aoste. Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd’hui

du vendredi 12 mars au mercredi 31 mars à Église Saint-Laurent

Fruit de l’effort commun de plusieurs associations et sociétés culturelles, qui collaborent avec l’Administration régionale et le Conseil de la Vallée, cette exposition présente un premier aperçu d’une recherche sur les migrations et la Vallée d’Aoste qui est axé sur les parties du monde où les Valdôtains se sont rendus pendant les dix derniers siècles et entend mettre en lumière ce phénomène majeur de l’histoire de la région.

Exposition ouverte du 12 mars (à 14 h) au 9 mai 2021.

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h, fermé le lundi

Entrée libre

