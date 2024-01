LES VAGUES CARRE DU PERCHE DE MORTAGNE Mortagne Au Perche, lundi 12 février 2024.

Musique / MarionnetteThéâtre de l’EntrouvertMise en scène et scénographie Élise VigneronÀ travers ses spectacles, la Compagnie du Théâtre de l’Entrouvert s’est démarquée de par son travail sur la glace, symbole parexcellence de l’éphémère. Sa dernière création en date (octobre 2023) est une adaptation de Les Vagues de l’écrivaine britannique Virginia Woolf. Long poème en prose, le texte a pour particularité de ne retranscrire ni actions, ni dialogues, mais seulement les voix intérieures de cinq personnages, de leur enfance à l’âge adulte. Il y est question de temps donc, et de toutes les métamorphoses qui vont nécessairement avec, de l’impermanence de toutes choses, mais aussi des flux infinis qui nous traversent et nous unissent. Sur scène, dans un espace scénique devenu espace temps, la metteuse en scène Élise Vigneron traduit cette impermanence et cette infinité à travers des marionnettes de glace. Les identités s’affirment en même temps qu’elles se confondent. Évoluant en même temps que les personnages qu’elles représentent, les marionnettes finiront par se fondre en vagues pour devenir océan.

Tarif : 13.50 – 20.50 euros.

Début : 2024-02-12 à 20:00

CARRE DU PERCHE DE MORTAGNE 23 RUE FERDINAND DE BOYERES 61400 Mortagne Au Perche 61