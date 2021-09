Ivoy-le-Pré Ivoy-le-Pré Cher, Ivoy-le-Pré Les Vagabondes Ivoy-le-Pré Ivoy-le-Pré Catégories d’évènement: Cher

Ivoy-le-Pré

Les Vagabondes Ivoy-le-Pré, 10 octobre 2021, Ivoy-le-Pré. Les Vagabondes 2021-10-10 – 2021-10-10

Ivoy-le-Pré Cher Les Vagabondes, c’est la rencontre improbable de sept chanteuses venant de diverses régions de France, à la terrasse d’un café, après une audition pour un ensemble vocal. Alors qu’elles font tout juste connaissance, l’une d’elle propose sur le ton de l’humour de renverser la situation en fondant leur propre ensemble. C’est ainsi que Vagabondes naît, transformant une concurrence apparente en début d’aventure commune. Chant lyrique. https://festival-boucard.fr/ Les Vagabondes, c’est la rencontre improbable de sept chanteuses venant de diverses régions de France, à la terrasse d’un café, après une audition pour un ensemble vocal. Alors qu’elles font tout juste connaissance, l’une d’elle propose sur le ton de l’humour de renverser la situation en fondant leur propre ensemble. C’est ainsi que Vagabondes naît, transformant une concurrence apparente en début d’aventure commune. cdc dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Ivoy-le-Pré Autres Lieu Ivoy-le-Pré Adresse Ville Ivoy-le-Pré lieuville 47.34521#2.48519