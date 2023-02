Les Vaches Folks, 13 mai 2023, Cast OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE Cast.

Les Vaches Folks

Salle polyvalente Cast Finistere

2023-05-13 – 2023-05-13

Cast

Finistere

Cast

Les Vaches Folks sont de retour pour leur 35ème édition !

L’ancien guitariste des Blues Pills, Dorian Sorriaux et les frères Foreign Affairs tout droit venus du Royaume-Uni, vous garantissent une soirée riche en frissons !

Les Vaches Folks, c’est des musiciens et des passionnés au service de la musique “Live” !

Ancien guitariste des Blues Pills, évolue en solo, parfois accompagné de choristes et musiciens. Il puise son inspiration dans le blues des années 60 et 70 et son jeu de guitare a parfois été comparé à celui de bluesmen de légende tels que Peter Green ou Paul Kossoff. Après le succès du second album des Blues Pills « Lady in Gold », Dorian Sorriaux s’émancipe en explorant de nouveaux univers musicaux avec une folk plus acoustique et des textes plus personnels qu’il révèle dans son EP « Hungry ghost » enregistré en Suède. Il avoue avoir tout d’abord eu peur de se mettre à nu en chantant ses propres textes mais son écriture honnête et authentique demande à être partagée avec le public. Le voyage solo de Dorian ne fait donc que commencer…

Adam et Lawrence, les deux frères de « Foreign Affairs », tout droit venus de Bristol en angleterre font résonner un rock folk blues où se mêlent riffs de guitare fluide et paroles accrocheuses. Leur univers se situe à mi-chemin entre « the black keys » et « Larkin Poe ». Les « Foreign Affairs » se plaisent à alterner des morceaux doux, personnels avec des chansons plus endiablées et dansantes.

Plébiscités outre atlantique, notamment lors de la sortie de leur 1er EP en 2018 « The old fire Station », ils ont ensuite tourné en Europe sur 22 dates. Plus récemment, ils ont été mis en avant par la BBC elle-même ou le magazine « Wonderland ». Gageons qu’ils sauront nous transporter dans leur univers folk.

– Bar sur place –

Points de vente : mairie et tabac presse à Cast / Aux plaisirs du Faou à Le Faou / L’endorphine à Quimper / l’Entrepote à Plomodiern / Le dépannage électronique à Châteaulin

lesvachesfolksbzh@gmail.com

Cast

dernière mise à jour : 2023-02-22 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE