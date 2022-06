Les vacances sportives pour les jeunes Chartrains Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir Les vacances sportives seront installées au stade des Bas Bourgs à Chartres et tous les mercredis, les vacances sportives s’installeront place des Epars, en partenariat avec les associations sportives du territoire, et proposeront au jeune public des initiations au rugby, tennis, basket, golf, … Ces initiations auront lieu de 14h30 à 18h30, tous les mercredis Chaque jour, de 9h à 11h45 puis de 14h15 à 17h45, plusieurs animations seront proposées, par tranche d’âge

(6/8 ans, 9/12 ans, 13/17 ans). Le programme détaillé est disponible sur le site internet de la Ville, pour que les

