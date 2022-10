Les vacances scolaires à la Cabane Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret Gien Pour les vacances scolaires, La Cabane, vous propose une chasse au trésor, des histoires et de la musique

pour les petites oreilles, un escape game pour se mettre dans la peau de Sherlock Holmes ou encore une soirée jeux en famille ! Inscription via les réseaux sociaux ou par téléphone, venez passer un bon momentil y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Librairie jeunesse et boutique de jeux et jouets à Gien contact@liblacabane.com +33 9 75 54 65 83 la cabane

