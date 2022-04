Les vacances pour les ados avec centre de loisirs ! Loures-Barousse Loures-Barousse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loures-Barousse

Les vacances pour les ados avec centre de loisirs ! Loures-Barousse, 26 avril 2022, Loures-Barousse. Les vacances pour les ados avec centre de loisirs ! à Loures Barousse LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse

2022-04-26 – 2022-05-05 à Loures Barousse LOURES-BAROUSSE

Loures-Barousse Hautes-Pyrénées Loures-Barousse Pendant les vacances, le centre de loisirs organise des sortis pour les ados : •mardi 26/04 direction Toulouse pour une sortie shopping,

•mercredi 27/04, casino royal avec local de St Gaudens,

•jeudi 28/04, tir à la carabine & sport,

•mardi 03/05, tournois sportif multicentre,

•mercredi 04/05 opération musique & tapas,

•jeudi 05/05, sortie vélo. Réservez dès maintenant !: +33 6 74 42 99 78 à Loures Barousse LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse

dernière mise à jour : 2022-04-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Loures-Barousse Autres Lieu Loures-Barousse Adresse à Loures Barousse LOURES-BAROUSSE Ville Loures-Barousse lieuville à Loures Barousse LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Departement Hautes-Pyrénées

Les vacances pour les ados avec centre de loisirs ! Loures-Barousse 2022-04-26 was last modified: by Les vacances pour les ados avec centre de loisirs ! Loures-Barousse Loures-Barousse 26 avril 2022 Hautes-Pyrénées Loures-Barousse

Loures-Barousse Hautes-Pyrénées