Cet évènement est passé Les vacances numériques Cité des sciences et de l’industrie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les vacances numériques Cité des sciences et de l’industrie Paris, 8 juillet 2023, Paris. Du samedi 08 juillet 2023 au samedi 29 juillet 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit sous condition Les ateliers sont en accès libre dans la limite des places disponibles. Tout au long de l’été, venez vivre des expériences collaboratives et apprenantes autour des cultures numériques ! Des projets innovants, des démonstrations et ateliers participatifs et collaboratifs pour découvrir ou approfondir les cultures numériques. Du 8 au 29 juillet 2023

Consultez le programme complet des ateliers !

Nos

ateliers et démonstrations des vacances s’adressent autant aux adultes

qu’aux enfants, l’âge minimum est indiqué dans le descriptif de chaque

atelier.

ateliers et démonstrations des vacances s’adressent autant aux adultes qu’aux enfants, l’âge minimum est indiqué dans le descriptif de chaque atelier. Les ateliers sont gratuits sans inscription dans la limite des places disponibles, sauf lorsque c’est mentionné dans le descriptif.

Ces ateliers sont à destination du public individuel. Si vous êtes un groupe (centre de loisirs, école, etc.), merci de nous écrire : carrefour-numerique[at]universcience.fr Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Contact : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/evenements/les-vacances-numeriques-ete-2023 carrefour-numerique@universcience.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences https://www.facebook.com/Cite.des.sciences https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/evenements/les-vacances-numeriques-ete-2023

Copyright-N-Breton-EPPDCSI Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'industrie Adresse 30 avenue Corentin Cariou Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Cité des sciences et de l'industrie Paris

Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/