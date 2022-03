LES VACANCES LUD’ÉCO DU CREAQ : Ma conso, ma santé ! CREAQ, 29 avril 2022, Bègles.

### LES VACANCES LUD’ÉCO DU CREAQ ### Pour comprendre l’impact de nos consommations sur la planète Le CREAQ est une association créée en 1998 qui conseille, accompagne et forme aux bonnes pratiques environnementales. Le CREAQ dispose des agréments Activités complémentaires de l’Education Nationale et Jeunesse et Education Populaire. Nous proposons des ateliers pédagogiques et ludiques destinés au jeune public les mercredis après-midi à partir de février dans les locaux du CREAQ à Bègles. Ces ateliers gratuits ont pour objectif de permettre aux plus jeunes de prendre conscience de l’impact de nos actions sur l’environnement. ### L’atelier proposé : Ma conso, ma santé ! Ce que nous achetons a une conséquence sur notre santé. Durant l’atelier, les produits utilisés au quotidien sont analysés et des alternatives bonnes pour notre santé et la planète sont proposées.

Atelier gratuit sur inscription

CREAQ 33-35 rue des Mûriers Bègles Terres Neuves Gironde



