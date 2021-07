Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Les vacances en famille au Château Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les vacances en famille au Château Pau, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Pau. Les vacances en famille au Château 2021-07-19 – 2021-07-30 Place de la Déportation Château de Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 7 Animation autour de l’exposition « Vous avez dit Parc? » : jeu de piste en énigme se déroulant dehors et dedans.

Pour les 5/10 ans. Rdv au Château du lundi au vendredi.

Réservation obligatoire, présence d'un adulte accompagnant (gratuit) obligatoire.

