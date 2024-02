LES VACANCES EN CORNOUAILLES DE VIRGINIA WOOLF LYCÉE SAINT-PIERRE CHANEL Thionville, mercredi 20 mars 2024.

Certaines régions et certains paysages marquent les grands écrivains et inspirent de grands textes. Dans le cas de l’auteure anglaise Virginia Woolf (1882-1941) les Cornouailles de son enfance ont été le décor privilégié de quelques-uns de ses plus beaux textes. Voyage sur la côte anglaise en compagnie de l’une des plumes les plus brillantes du début du XXè siècle.

Intervenant: Ludovic Dias, doctorant au laboratoire Interdisciplinarité Dans les Études Anglophones IDEA (Université de Lorraine).Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:30:00

fin : 2024-03-20

LYCÉE SAINT-PIERRE CHANEL 33 RUE DU CHARDON

Thionville 57100 Moselle Grand Est dvuc-utl-contact@univ-lorraine.fr

