Les vacances du patrimoine et de l’archéologie Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Sane-et-Loire

Les vacances du patrimoine et de l’archéologie Autun, 26 octobre 2022, Autun. Les vacances du patrimoine et de l’archéologie

Espace Gislebertus Destination UAtun parvis chanoine Grivot Autun Sane-et-Loire parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Destination UAtun

2022-10-26 – 2022-10-26

parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Destination UAtun

Autun

Sane-et-Loire Découvrons la vie quotidienne chez les gallo-romains à travers divers ateliers pratiques et ludiques (les maisons, les vêtements, les jeux…) musees.patrimoine@autun.com +33 3 85 54 21 60 parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Destination UAtun Autun

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Autun, Sane-et-Loire Autres Lieu Autun Adresse Autun Sane-et-Loire parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Destination UAtun Ville Autun lieuville parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Destination UAtun Autun Departement Sane-et-Loire

Autun Autun Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autun/

Les vacances du patrimoine et de l’archéologie Autun 2022-10-26 was last modified: by Les vacances du patrimoine et de l’archéologie Autun Autun 26 octobre 2022 Autun Espace Gislebertus Destination UAtun parvis chanoine Grivot Autun Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Autun Sane-et-Loire