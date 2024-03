Les Vacances du Grand Théâtre Jeunesse Grand Théâtre de Genève Genève, mardi 2 avril 2024.

Début : 2024-04-02T14:00:00+02:00 – 2024-04-02T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T10:30:00+02:00 – 2024-04-10T11:45:00+02:00

Et si on profitait des vacances de Pâques pour découvrir le Grand Théâtre en famille ?

Le Grand Théâtre Jeunesse propose aux enfants des rendez-vous à partager avec leurs parents, grands-parents, cousins…

Chasse aux œufs

Vous aimeriez connaitre les moindres recoins de l’Atrium et des Foyers du Grand Théâtre en vous amusant ?

Alors, cette chasse aux œufs est faite pour vous ! C’est parti, ouvrez grand les yeux et cherchez partout !

Mardi 2 avril 2024 à 14h et 15h30

Âge : à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Durée : 1h environ

CHF 15.- / CHF 10.- pour les moins de 12 ans

Au Grand Théâtre de Genève

Les Secrets du Grand Théâtre

Un plafond à caissons, des marbres multicolores, un ciel étoilé et des foyers dorés… et pour couronner le tout, un portant de costumes à admirer ! Suivez nos collaboratrices, et découvrez les secrets de la place de Neuve au cours de cette visite spécialement destinée aux familles.

Mercredi 10 avril 2024 à 10h30

Âge : à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Durée : 1h15 environ

CHF 15.- / CHF 10.- pour les moins de 12ans

Au Grand Théâtre de Genève

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève

