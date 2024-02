Les Vacances du Grand Théâtre Jeunesse Grand Théâtre de Genève Genève, mardi 20 février 2024.

Les Vacances du Grand Théâtre Jeunesse Visite guidée familles, après-midi jeux en famille, sieste musicale… 20 et 22 février Grand Théâtre de Genève Dès CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-20T10:30:00+01:00 – 2024-02-20T11:45:00+01:00

Fin : 2024-02-22T14:00:00+01:00 – 2024-02-22T14:45:00+01:00

Les Vacances du Grand Théâtre Jeunesse

Et si on profitait des vacances de février pour découvrir le Grand Théâtre en famille ?

Le Grand Théâtre Jeunesse propose aux enfants et aux adultes des rendez-vous promettant une visite guidée, un après-midi jeux et une sieste musicale.

Les Secrets du Grand Théâtre – Visite guidée familles

Un plafond à caissons, des marbres multicolores, un ciel étoilé et des foyers dorés… et pour couronner le tout, un portant de costumes à admirer! Suivez nos collaboratrices, et découvrez les secrets de la place de Neuve au cours de cette visite spécialement destinée aux familles.

Mardi 20 février 2024 à 10h30

Âge à partir de 6ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Durée 1h15 environ

CHF 15.- / CHF 10.- pour les moins de 12ans

Au Grand Théâtre de Genève

Un, deux, trois, jouez ! Après-midi jeux en famille

Vous aimeriez réaliser une sortie sympathique en famille et découvrir le Grand Théâtre autrement? Cet après-midi est fait pour vous! Memory géant, pêche aux notes, ateliers d’initiation au chant… Avec cette myriade de jeux et activités, vous ne saurez plus où donner de la tête.

Mardi 20 février 2024 à 14h

Âge à partir de 4ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Durée 2h environ (sortie possible à tout moment)

CHF 15.- / CHF 10.- pour les moins de 12ans

Au Grand Théâtre de Genève

Sieste musicale

Pourquoi ne pas partager le moment de la sieste avec votre enfant? Pour la première fois le Grand Théâtre propose un temps consacré aux parents et à leurs tout-jeunes enfants.

Fermez les yeux, ouvrez grand vos oreilles et, en compagnie de la pianiste Meta Cerv, laissez-vous bercer par la magnifique musique de Mozart!

Jeudi 22 février 2024 à 14h

Âge enfants dès 6 mois accompagnés d’un adulte

Durée 45min.

CHF 15.- / CHF 10.- pour les moins de 12ans

Au Grand Théâtre de Genève

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00 http://www.geneveopera.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/grand-theatre-geneve/

DR