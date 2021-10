Les vacances du Grand Théâtre Jeunesse Grand Théâtre de Genève, 26 octobre 2021, Genève.

Les vacances du Grand Théâtre Jeunesse

du mardi 26 octobre au vendredi 29 octobre à Grand Théâtre de Genève

### Fabrice Farina, collaborateur pédagogique du Grand Théâtre Jeunesse, propose aux enfants deux rendez-vous à partager avec leurs parents/grands-parents/oncles-tantes /cousins-cousines/baby-sitters… du 26 au 29 octobre 2021 au Grand Théâtre, les vacances s’écrivent en musique! ### **«Les secrets du Grand Théâtre»** Âge : à partir de 7 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Durée : 1h30 Un plafond à caissons, des marbres multicolores, un ciel étoilé et des foyers dorés… et pour couronner le tout, un portant de costumes à admirer! Suivez le guide et découvrez les secrets de la place de Neuve pour cette visite destinée spécialement aux familles. _Mercredi 27 octobre 2021 à 14h30_ _Vendredi 29 octobre 2021 à 14h30_ **«Ma voix et moi»** ——————– Âge : enfants de 7 à 11 ans accompagnés d’un adulte Durée : 1h30 Saviez-vous que nous avons tous sur nous un formidable instrument de musique ? Vous ne voyez pas lequel? C’est notre voix! 1h30 pour apprendre à respirer, réveiller sa voix, explorer les sons dans l’espace, et exécuter des vocalises ludiques. Petits et grands, venez découvrir l’étendue de votre voix et interpréter quelques mélodies parmi les plus belles de l’opéra! _Mardi 26 octobre 2021 à 14h30_ _Jeudi 28 octobre 2021 à 14h30_

Dès CHF 12 .-

Et si on profitait des vacances d’automne pour découvrir le Grand Théâtre en famille? Du 26 au 29 octobre 2021 au GTG!

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T14:30:00 2021-10-26T16:00:00;2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T16:00:00;2021-10-28T14:30:00 2021-10-28T16:00:00;2021-10-29T14:30:00 2021-10-29T16:00:00