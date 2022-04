Les vacances du Grand Théâtre Jeunesse : 20-23 avril 2022! Grand Théâtre de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

### Les Vacances du GTJ sont de retour ! Avant de reprendre le chemin de l’école à la fin des vacances de Printemps, deux nouveaux rendez-vous au Grand Théâtre pour les enfants, à partager avec leurs parents / grands-parents / oncles-tantes / cousins-cousines / baby-sitters… **1. Chante avec Leana** Une heure d’atelier chant en compagnie de la mezzo-soprano Leana Durney, pour apprendre à respirer, réveiller sa voix, exécuter des vocalises ludiques et apprendre à chanter ensemble un air d’opéra. Âge : enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’un adulte Durée : 1h Dès CHF 10.- Mercredi 20 avril 2022 à 14h30 Vendredi 22 avril 2022 à 14h30 **2. Les Secrets du Grand Théâtre** Un plafond à caissons, des marbres multicolores, un ciel étoilé et des foyers dorés… Et pour couronner le tout, un portant de costumes à admirer ! Suivez le guide et découvrez les secrets de la place de Neuve pour cette visite destinée spécialement aux familles. Âge : à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Durée : 1h15 Dès CHF 10.- Jeudi 21 avril 2022 à 10h Samedi 23 avril 2022 à 10h

