2023-02-20 09:00:00 – 2023-03-03 18:00:00

Lot Gourdon Renseignements – inscriptions: 06 79 61 87 00 / bicoque.ccqb@gmail.com Ateliers, sorties, ……. Pour les 11-18 ans

Activités sur réservation (dans le respect des règles sanitaires en vigueur) ©CCQB

