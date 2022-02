LES VACANCES D’HIVER AUX ESPACES EDF BAZACLE Toulouse, 19 février 2022, Toulouse.

Pendant les vacances d’hiver, les espaces EDF Bazacle proposent aux petits et grands un programme d’animations, de projections et de visites guidées gratuit & inédit.

Venez fêter le carnaval avec notre nouveau jeu de piste. N’oubliez pas de visiter la centrale hydroélectrique du Bazacle et sa salle de machines, accompagnés d’un guide qui vous racontera son histoire passionnante !

Au programme :

Jeu de piste « Carnaval au Bazacle » : Participez au carnaval du Bazacle et démasquez le coupable ! Les convives se sont déguisés en personnages emblématiques du Bazacle mais l’un d’entre eux s’est envolé avec les clés de la salle des machines de la centrale du Bazacle ! Pour identifier le coupable, il vous faudra retrouver les éléments de costumes des personnages du carnaval dispersés sur le site. N’hésitez pas à venir déguisés et immortalisez votre visite sur la borne Ouisnap.

A partir de 4 ans.

Projection de films d’animation : Dans une ambiance feutrée, les espaces EDF Bazacle proposent une sélection de films d’animation dédiée à toute la famille en continu.

En février, le carnaval s’invite au Bazacle !

