Les vacances d’hiver au Musée ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 6 février 2022, Lille.

Les vacances d’hiver au Musée !

du dimanche 6 février au dimanche 20 février à Musée d’histoire naturelle de Lille

### Programme pour les enfants * **CONSTRUIS LE MUSEE EN MAQUETTE !** **_Les lundis 7 & 14 février, de 14h30 à 16h_** Le musée a fait sa mue. Partage un moment en famille et fabrique ta propre maquette du musée. L’occasion aussi de découvrir ou redécouvrir son architecture ! _En partenariat avec le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Lille_ _Atelier Duo adulte/enfant (7 à 12 ans)_ _Tarifs : 6€/duo (+3€/personne supplémentaire)_ _(entrées du musée comprises)_ * **AMUSE-TOI AVEC LA FAÇADE DU MUSEE !** **_Les mercredis 9 & 16 février, de 10h30 à 11h30_** Amuse-toi à recomposer la façade du musée en replaçant sa nouvelle entrée et ses fenêtres au bon endroit ! Il ne manque plus qu’un beau ciel bleu, des arbres et le tour est joué ! L’occasion de partager un bon moment en famille. _En partenariat avec le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Lille_ _Atelier duo parent-enfant (enfant âgé de 3 à 6 ans)_ _Tarifs : 6€/duo (+3€/personne supplémentaire)_ _(entrées du musée comprises)_ * **JOUE AVEC LES COULEURS** **Les petits labos du Musée** **_Les mercredis 9 & 16 février, de 14h30 à 16h_** En clin d’œil à la fresque colorée de la cour du musée, viens découvrir les couleurs avec nos petits labos ! Après différentes petites observations et manipulations sur le thème de la couleur, fabrique des toupies chromatiques qui mettront en évidence les principes de mélange des couleurs primaires _Pour les enfants de 7 à 12 ans_ _Tarifs : 3€/enfant (entrée du musée comprise)_ * **LES ANIMAUX DU MUSEE** **Séances lecture** _Jeudi 10 février, de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45 (2 séances)_ Viens découvrir des histoires autour des animaux du musée. Une occasion pour petits et grands de s’évader à travers des ouvrages de littérature jeunesse, tout en déambulant dans le musée. _En partenariat avec le Plan Lecture, réseau des bibliothèques de la Ville de Lille_ _Pour les enfants de 3 à 6 ans, et leurs accompagnants_ _Gratuit_ * **_DECOUVRE LE PARCOURS D’UN OBJET AU MUSEE_** **_Les vendredis 11 & 18 février, de 14h30 à 16h_** Une malle remplie d’objets du monde entier vient de nous parvenir… Les jeunes fans du musée se mettront dans la peau d’un chargé des collections dont la mission est de conserver les objets du musée et nous aideront à les identifier et les inventorier. _Atelier duo adulte-enfant (à partir de 8 ans)_ _Tarifs : 6€/duo (+3€/personne supplémentaire)_ _(entrées du musée comprises)_ ### Programme pour tous * **Un petit tour dans le quartier** **_Les dimanches 6 & 20 février, de 14h30 à 16h30_** Le « quartier latin lillois », témoin de l’essor des universités au 19e siècle, est depuis quelques années en pleine mutation. Au fil des rues et bâtiments, un guide vous contera ses nombreux projets et travaux récents, et notamment la métamorphose du Musée d’histoire naturelle. Pour le départ de la visite : rendez-vous devant le Musée ! _En partenariat avec le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Lille._ _Tout public_ _Visite gratuite (+entrée pour le Musée à tarif réduit, sur présentation du billet)_ **_Info pratique :_** Vacances d’hiver : du 5 au 20 février réservation sur le site de la billetterie en ligne ! billetterie-mhn.lille.fr 03 28 55 30 82

Réservation sur le site de la billetterie en ligne. Dans la limite des places disponibles

APPRENTIS BÂTISSEURS, VENEZ PROFITER DU MUSÉE ! POUR CETTE PÉRIODE HIVERNALE, LE MUSÉE PROPOSE DE DÉCOUVRIR SON ARCHITECTURE !

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T14:30:00 2022-02-06T16:30:00;2022-02-07T14:30:00 2022-02-07T16:00:00;2022-02-09T10:30:00 2022-02-09T11:30:00;2022-02-09T14:30:00 2022-02-09T16:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T10:45:00;2022-02-10T11:00:00 2022-02-10T11:45:00;2022-02-11T14:30:00 2022-02-11T16:00:00;2022-02-14T14:30:00 2022-02-14T16:00:00;2022-02-16T10:30:00 2022-02-16T11:30:00;2022-02-16T14:30:00 2022-02-16T16:00:00;2022-02-18T14:30:00 2022-02-18T16:00:00;2022-02-20T14:30:00 2022-02-20T16:30:00