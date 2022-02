Les vacances d’hiver au musée : le musée des 3/6 ans Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Saône-et-Loire

Les vacances d’hiver au musée : le musée des 3/6 ans Autun, 18 février 2022, Autun. Les vacances d’hiver au musée : le musée des 3/6 ans Autun

2022-02-18 – 2022-02-18

Autun Saône-et-Loire Autun Retrouvons les bébés du musée qui sont plus ou moins sages… Guidé. Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’au moins un adulte. Durée 30 minutes. irene.verpiot@autun.com https://museerolin.fr/ Retrouvons les bébés du musée qui sont plus ou moins sages… Guidé. Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’au moins un adulte. Durée 30 minutes. Autun

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Autun, Saône-et-Loire Autres Lieu Autun Adresse Ville Autun lieuville Autun Departement Saône-et-Loire

Autun Autun Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autun/

Les vacances d’hiver au musée : le musée des 3/6 ans Autun 2022-02-18 was last modified: by Les vacances d’hiver au musée : le musée des 3/6 ans Autun Autun 18 février 2022 Autun Saône-et-Loire

Autun Saône-et-Loire