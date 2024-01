Les vacances d’hiver à l’ACM de Saint Germain du Bel Air Bien-être Saint-Germain-du-Bel-Air, lundi 19 février 2024.

Les vacances d’hiver à l’ACM de Saint Germain du Bel Air Bien-être Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Vendredi

Viens t’amuser à La Cabane, l’ACM de Saint Germain du Bel Air !

Les enfants participeront à des sorties sur le thèmes du bien-être jeux, cuisine, lecture, cocooning, atelier sophrologie et yoga enfants, sortie à la ferme de la découverte à Saint Pierre Lafeuille, photos !

Pensez à ramener un repas froid pour les sorties !

Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans

Animations sur inscription (nombre de places limité)

Semaine sur le thème du Bien-être

Lundi 19/02 Installation d’un coin cocooning avec

brainstorming du «bien être» et mise en place de

règles communes

Mardi 20/02 Multi-jeux et cuisine

Mercredi 21/02 Promenade avec défis photos et

atelier sophrologie / petit yoga

Jeudi 22/02 Sortie à la ferme de la découverte à

Saint Pierre Lafeuille, (prévoir pique-nique,

départ à 10 h)

Vendredi 23/02 Coloriage XXL et pâte à modeler;

visionnage photos des vacances et rangement. .

Saint Germain

Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie alsh.stgermain@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2024-02-23



L’événement Les vacances d’hiver à l’ACM de Saint Germain du Bel Air Bien-être Saint-Germain-du-Bel-Air a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Gourdon