Les vacances d’Halloween au Domaine de Rambures Rambures Rambures Catégories d’évènement: RAMBURES

Somme

Les vacances d’Halloween au Domaine de Rambures Rambures, 24 octobre 2022, Rambures. Les vacances d’Halloween au Domaine de Rambures

8 Rue du Château Rambures Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF – CC2SO

2022-10-24 14:00:00 – 2022-11-04 17:00:00 Rambures

Somme Rambures 7 Cette année les vacances d’Halloween se feront au Château de Rambures ! A cette occasion les couloirs du temps vont se parer de leurs décors de château hanté.

Au programme: concours de déguisements, ateliers créatifs, jeux et tours de magie… Cette année les vacances d’Halloween se feront au Château de Rambures ! A cette occasion les couloirs du temps vont se parer de leurs décors de château hanté.

Au programme: concours de déguisements, ateliers créatifs, jeux et tours de magie… contact@chateaufort-rambures.com +33 3 22 25 10 93 Rambures

dernière mise à jour : 2022-10-11 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – CC2SO

Détails Catégories d’évènement: RAMBURES, Somme Autres Lieu Rambures Adresse 8 Rue du Château Rambures Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - CC2SO Ville Rambures lieuville Rambures Departement Somme

Rambures Rambures Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rambures/

Les vacances d’Halloween au Domaine de Rambures Rambures 2022-10-24 was last modified: by Les vacances d’Halloween au Domaine de Rambures Rambures Rambures 24 octobre 2022 8 Rue du Château Rambures Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - CC2SO Rambures Somme

Rambures Somme