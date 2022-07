Les vacances d’été au centre équestre de Villers Cotterêts Villers-Cotterêts, 4 juillet 2022, Villers-Cotterêts.

Les vacances d’été au centre équestre de Villers Cotterêts

40 Route de Compiègne Villers-Cotterêts Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT de Retz en Valois

2022-07-04 10:00:00 – 2022-08-26 16:30:00

Villers-Cotterêts

Aisne

Villers-Cotterêts

175 219 Du cavalier débutant au cavalier confirmé, venez au centre équestre de Villers Cotterêts pour profiter de vos vacances pour pratiquer l’équitation en plein cœur de la forêt de Retz. Tarif à la journée ou tarif préférentiel à la semaine, du 4 juillet au 26 août, huit semaines de stages vous sont proposées.

Les samedis 9, 23 et 30 juillet, nous sommes ouvert pour des promenades en forêt le matin et des cours selon votre niveau l’après-midi.

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur notre page Facebook pour plus de renseignements.

cevc3@bbox.fr

centre équestre villers-cotterets

Villers-Cotterêts

